Россиянам рассказали, где в общественных местах можно легально пить алкоголь

Ведущий юрист «Европейской юридической службы» Юрий Телегин назвал общественные места, где можно легально пить алкогольные напитки, не боясь получить штраф. Он выделил кафе и рестораны, фермерские рынки, а также торговые точки, сообщает «Секрет фирмы» .

В кафе и ресторанах разрешается пить алкоголь, который был приобретен на месте. То же касается и летних веранд. На фермерских рынках разрешено дегустировать вино, а в некоторых торговых точках можно пить пиво, сидр и медовуху, если эти напитки были приобретены у сельскохозяйственных производителей, поделился эксперт.

Во всех иных ситуациях употребление алкоголя в общественных местах может повлечь за собой неприятности. Кроме того, скрыть напиток от внимания правоохранительных органов не удастся.

«Распитие алкогольного пива как на детской площадке, так и на скамейке возле подъезда — административное правонарушение», — отметил юрист.

По его словам, даже если бутылка находится в пакете, это все равно не спасет от ответственности. Административный штраф за данное нарушение составит от 500 до 1500 рублей.