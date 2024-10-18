Россиянам рассказали, что делать с отсутствием мотивации в осенний период

Международный спикер GSF, эксперт по мотивации и личной эффективности, лектор Российского общества «Знание» Дмитрий Чешев рассказал, что делать с отсутствием энергии, мотивации и настроения в осенний период. По его словам, важно вносить в жизнь больше разнообразия и пробовать делать что-то новое, сообщает «ФедералПресс» .

Планирование дня должно включать чередование крупных задач, требующих глубокого погружения, с более легкими и короткими делами. Это разнообразие в активности помогает избежать рутины и придает силы, отметил эксперт.

Он добавил, что ключевым моментом является поддержание активности. Помимо пеших прогулок, можно отдать предпочтение занятиям в спортзале, посещению культурных мероприятий или приобретению новых знаний — на это не оказывает влияние погода.

«Новизна всегда придает мотивации и наполняет энергией. Если вы что-то планировали, долго откладывали, — самое время начать», — подчеркнул Чешев.

Если не удается найти что-то новое в работе, можно подойти к уже знакомым задачам с другой стороны или сменить обстановку. В условиях удаленной и гибридной работы сегодня у многих есть возможность ввести новизну в свою повседневную жизнь, уверен лектор.

Еще одним важным источником энергии и вдохновения являются люди. Осень — прекрасное время, чтобы встречаться с друзьями, участвовать в конференциях и проводить время с теми, кто вдохновляет и поднимает настроение, заключил эксперт.