Россиянам рассказали, что делать, если разбился градусник со ртутью

Если разбился градусник со ртутью, нужно как можно скорее звонить по номеру 112 и вызывать специалистов. Важно открыть окна в квартире на проветривание, рассказал RT спасатель международного класса, заслуженный спасатель России Сергей Щетинин.

Еще можно осторожно собрать те шарики ртути, которые лежат на поверхности. До них рекомендуется дотрагиваться с помощью свернутого куска бумаги. Затем нужно положить вещество в маленькую емкость, например, из стекла.

Собранную ртуть нельзя выбрасывать в мусорный бак. Специалисты по номеру 112 расскажут, куда сдать вещество. Однако вызов специалиста обязателен. Он примет соответствующие меры при выезде.

Щетинин не советует применять пылесос для сбора шариков ртути. В противном случае устройство загрязнится. Его придется выбросить.

Важно очищать помещение от ртути не голой кожей. Надо надеть резиновые перчатки. Из помещения нужно вывести детей и домашних питомцев.

