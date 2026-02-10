Россиянам рассказали, что делать, если разбился градусник со ртутью

Спасатель Щетинин посоветовал вызывать специалистов, если разбился градусник
Общество

Если разбился градусник со ртутью, нужно как можно скорее звонить по номеру 112 и вызывать специалистов. Важно открыть окна в квартире на проветривание, рассказал RT спасатель международного класса, заслуженный спасатель России Сергей Щетинин.

Еще можно осторожно собрать те шарики ртути, которые лежат на поверхности. До них рекомендуется дотрагиваться с помощью свернутого куска бумаги. Затем нужно положить вещество в маленькую емкость, например, из стекла.

Собранную ртуть нельзя выбрасывать в мусорный бак. Специалисты по номеру 112 расскажут, куда сдать вещество. Однако вызов специалиста обязателен. Он примет соответствующие меры при выезде.

Щетинин не советует применять пылесос для сбора шариков ртути. В противном случае устройство загрязнится. Его придется выбросить.

Важно очищать помещение от ртути не голой кожей. Надо надеть резиновые перчатки. Из помещения нужно вывести детей и домашних питомцев.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.                                