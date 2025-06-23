Россиянам рассказали, чем опасно молоко после 30 лет

Некоторые люди с годами замечают, что после молока у них возникают проблемы с пищеварением: вздутие, дискомфорт и другие неприятные ощущения. Причины этого явления разъяснила врач-терапевт и диетолог «СМ-Клиника» Елена Устинова, сообщает Газета.Ru .

Специалист пояснила, что виной всему — возрастная непереносимость лактозы, которая может быть обусловлена генетическими факторами или другими причинами.

«В молоке содержится молочный сахар — лактоза. Для расщепления ее до конечных углеводов в нашей ферментативной системе имеется фермент под названием лактаза. У многих людей с течением жизни этот фермент по разным причинам утрачивается, и когда они пьют молоко, то молочный сахар в расщепленном виде идет по кишечнику, вызывая неприятные симптомы, такие как вздутие, метеоризм и так далее», — отметила Устинова.

Диетолог также отметила, что при появлении признаков непереносимости стоит учитывать: любой продукт, содержащий обычное или сухое молоко, может вызывать дискомфорт. В такой ситуации лучше перейти на растительные аналоги молочной продукции.