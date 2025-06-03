Россиянам рассказали, чем можно заменить стремительно дорожающий кофе

Из-за плохой погоды в Бразилии урожай кофе в 2025 году может быть плохим, что в конечном итоге отразится на ценообразовании кофе, в том числе в России. Эксперты допускают, что в ближайшее время стоимость напитка может вырасти на 40%. Однако расстраиваться не стоит, так как в России есть альтернатива бодрящему напитку. Эксперты рассказали, что кофе можно заменить в том числе цикорием, сообщает «Вечерняя Москва».

«Конечно, на подорожание влияет и дорогостоящая логистика. Другие поставщики кофе в Россию — это Вьетнам, Индонезия и Колумбия. Но больше всего растворимого кофе приходит именно из Бразилии», — рассказал экономист Александр Самойлов.

В настоящее время на полках московских магазинов можно найти банку растворимого кофе весом 190 граммов стоимостью около 900 рублей. Но к концу лета цена на напиток может увеличиться до 1200 рублей.

Заменить кофе россияне могут цикорием. Стоимость этого напитка весом 180 граммов оценивается всего в 290 рублей. Кроме финансовой выгоды, цикорий также положительно повлияет на микрофлору кишечника и укрепит иммунитет.

Какао также может стать альтернативой кофе. Этот напиток богат теобромином, который также хорошо бодрит, но не вызывая повышенного сердцебиения и привыкания. Пачка какао весом 200 граммов стоит 320 рублей. Еще одним вариантом замены кофе могут стать травяные чаи.