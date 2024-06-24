Россиянам раскрыли, как замотивировать ребенка читать книги

Психолог Липеева: ребенка можно приучить к чтению книг на своем примере

Психолог онлайн-школы «Синергия» Вера Липеева объяснила, почему современные дети не питают любви к книгам и как замотивировать их к чтению. Важно рассказать ребенку, как чтение может ему помочь, сообщает RuNews24.ru .

Одной из основных причин, почему дети не тянутся к книгам, является избыток развлекательных технологий. Игры на смартфонах и компьютерах, а также социальные сети порождают зависимость, предупредил психолог. Ребенок привыкает получать «быстрый» дофамин — нейромедиатор, отвечающий за настроение, удовольствие и мотивацию, отметила эксперт.

Липеева также обратила внимание, что современные дети часто совмещают учебу, внеклассные занятия, спорт и кружки. Усталость, стресс и банальное отсутствие времени, в свою очередь, тоже не мотивируют ребят к вдумчивому чтению.

Чтобы повысить интерес ребенка к книгам, родителям стоит на своем примере показать, насколько чтение может быть интересно и полезно. По словам психолога, если читать дома книги и обсуждать прочитанное в семейном кругу, можно легко привлечь и заинтересовать ребенка этим занятием.

«Важно проинформировать ребенка о том, что чтение книг расширяет кругозор, развивает воображение и эмпатию, улучшает языковые навыки и стимулирует мыслительные процессы», — отметила Вера Липеева.

Полезно иметь дома книги разных жанров, чтобы у ребенка была возможность выбрать то, что ему по душе, подчеркнула психолог.