Россиянам раскрыли, из-за чего балкон может внезапно загореться

Член Общественной палаты Московской области, заслуженный спасатель России Сергей Щетинин посоветовал не хранить на балконах лакокрасочные изделия в летнее время. В жару там также не стоит оставлять растворители и масла — они могут воспламениться на солнце и привести к пожару.

Кроме того, эксперт призвал россиян убирать с балкона воду и жидкости в стеклянных тарах. По его словам, из-за них может образоваться «солнечный зайчик» — он тоже может привести к возгораниям, если попадет на легковоспламеняющиеся предметы.

«Вообще лучше убрать все лишние вещи с балкона», — отметил член Общественной палаты Подмосковья в эфире радио Sputnik.

Отдельная проблема — тополиный пух. В начале лета на балконе или лоджии могут появиться пробки из семян — jyb горят даже под воздействием не очень высоких температур, предупредил Щетинин.