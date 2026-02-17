Россиянам предложили разрешить дистанционную работу во время каникул детей

Россиянам с детьми нужно разрешить работать дистанционно на каникулах. Это даст возможность добиться гармонии между работой и личной жизнью, выразил мнение в разговоре с NEWS.ru председатель правления Межрегиональной общественной организации «Отцы рядом», юрист Иван Курбаков.

Он отметил, что нужно рассмотреть вопрос об изменении трудового законодательства России. Необходимо разрешить работникам с детьми, которые учатся в начальных классах школы, временно перевестись на удаленную работу на время школьных каникул.

Курбаков допустил, что это мера даст возможность избавиться от социальной проблемы. С ней сталкиваются россияне, у которых нет возможности отдать детей бабушкам или дедушкам на время работы.

Юрист отметил, что ежегодно в период каникул огромное количество детей, которые не ходят в лагеря или кружки, остаются без должного присмотра. Из-за этого появляется угроза для их безопасности.

Курбаков также отметил, что разрешить работать дистанционно нужно только тем россиянам, чьи должностные обязанности могут быть выполнены на удаленке.

