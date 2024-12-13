Россиянам посоветовали заранее подготовиться к наблюдению метеорного потока

Чтобы посмотреть метеорный поток Геминиды, нужно подготовиться к наблюдению заранее — посмотреть прогноз погоды, найти удобное место там, где не мешает городская засветка, сообщила РИАМО астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.

Мощный звездопад Геминиды можно будет увидеть в ночь с 13 на 14 декабря. При ясной погоде метеорный поток можно будет наблюдать над всей территорией России. Звездопад будет виден над южным горизонтом.

«Подготовиться к наблюдению заранее — посмотреть прогноз погоды, найти удобное место там, где не мешает городская засветка и открыт южный горизонт. В декабре созвездие Близнецы (в котором располагается радиант Геминид) поднимается высоко над южным горизонтом и прекрасно видно всю ночь до восхода Солнца. Наибольшую высоту над южным горизонтом радиант Геминид набирает около 2–3 часов ночи», — сказала Кошман.

Она посоветовала тепло одеться, чтобы не замерзнуть, и запастись терпением, так как метеоры могут появляться с разной частотой. Для тех, кто планирует запечатлеть метеорный поток на камеру, специалист дала несколько рекомендаций.

«Попробовать можно, но лучше за метеорами наблюдать невооруженным глазом! Вы попробуйте увидеть метеор! Съемками метеорных потоков занимаются профессионалы, которые ловят метеоры на длительной выдержке и делают в ночь пика очень много кадров, которые потом склеивают», — рассказала астроном.