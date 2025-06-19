Россиянам порекомендовали застраховать загородные дома на случай пожара

Эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев заявил, что россиянам следует застраховать загородные дома на случай пожара, поскольку они горят в четыре раза чаще квартир, сообщает Газета.ru .

«Любое ценное имущество однозначно стоит страховать. Это обойдется гораздо дешевле, чем покупка нового дома, квартиры или гаража. В случае с загородными домами, как правило, речь идет о долях процентов страховой суммы и редко может доходить до 1% от стоимости дома. Люди редко страхуют дома на полную стоимость. Обычно сумма страхового покрытия не превышает 1 млн рублей», — отметил эксперт.

По его словам, принимая во внимание, что плата за риск обойдется примерно в 10 000 рублей за год, это весьма неплохая сумма. Разумеется, возгорание может и не произойти. Однако, если учитывать, что вероятность пожара в загородных домах вчетверо выше, чем в городских квартирах, можно получить компенсацию, эквивалентную сумме страховых взносов как минимум за 100 лет, подчеркнул Селезнев.

Домовладельцы, оформившие страховку, в любом случае останутся в плюсе, заключил эксперт.

По информации Domclick, примерно 10% россиян к 2025 году владеют страховыми полисами на свою загородную недвижимость. В среднем число застрахованных домов увеличивается на 10–15% ежегодно.