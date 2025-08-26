Россиянам по-новому посчитают ночные надбавки и пособия при увольнении

С первого сентября в России вступают в силу новые правила расчета ключевых выплат работникам, утвержденные правительством в рамках так называемой «регуляторной гильотины», сообщает «Парламентская газета» .

Изменения затрагивают два важнейших аспекта трудовых отношений: оплату работы в ночное время и расчет выходных пособий. Теперь минимальная надбавка за каждый час ночной смены, которая по новым правилам длится с 22:00 до 6:00, законодательно установлена на уровне 20% от часовой тарифной ставки или оклада. Это означает, что работодатели больше не смогут произвольно снижать этот размер своими локальными актами — федеральная планка стала обязательной для всех.

Отдельные и более сложные изменения ждут методику расчета среднего заработка при выплате выходного пособия. По словам члена думского комитета по труду Светланы Бессараб, новая формула призвана упорядочить социально важные платежи и исключить возможность для недобросовестных работодателей занижать суммы, исключая из расчёта стимулирующие и поощрительные выплаты.

Теперь среднедневной заработок будут умножать не на среднее календарное число дней в месяце (29,33), а на среднемесячное количество рабочих дней в году (20,58 в 2025 году). Поскольку в итоговую сумму войдут и выходные дни, это, как ожидается, приведет к увеличению размера выходного пособия для сотрудников.