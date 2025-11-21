Россиянам озвучили, как получить электронное пенсионное удостоверение с QR-кодом

В России с октября 2025 года введено электронное пенсионное удостоверение в виде индивидуального QR-кода, который доступен всем пенсионерам через портал «Госуслуги», сообщает 360.ru .

Электронное пенсионное удостоверение представляет собой уникальный QR-код, который присваивается каждому пенсионеру. Нововведение стало частью программы цифровизации социальной сферы и направлено на упрощение получения льгот и услуг.

В Социальном фонде России пояснили, что электронный документ позволяет подтверждать статус пенсионера и право на льготы в транспорте, аптеках и других учреждениях. Для этого достаточно показать QR-код на экране мобильного телефона через портал «Госуслуги». Глава Соцфонда Сергей Чирков отметил, что теперь пенсионерам не нужно носить с собой бумажное удостоверение, а QR-код невозможно потерять.

Получать электронное удостоверение отдельно не требуется — оно автоматически появляется в личном кабинете на портале «Госуслуги» у всех, кто получает пенсию. Для новых пенсионеров QR-код формируется в течение 10 дней после назначения выплат. При этом пользоваться электронным удостоверением необязательно.

Бумажные и пластиковые пенсионные удостоверения сохраняют свою силу. При необходимости их можно получить в Социальном фонде или МФЦ.

