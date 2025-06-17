Россиянам ответили, почему трудоголизм не приводит к успеху

HR-директор компании NC Logistic Ирина Пак рассказала, почему трудоголики не всегда достигают успеха. Все дело в перфекционизме, на который они тратят уйму времени.

«Люди, страдающие перфекционизмом, тратят уйму времени на доведение задач до идеала, но бизнесу часто важнее скорость и гибкость. Пока перфекционист шлифует отчет, более адаптивный сотрудник уже закрыл три проекта и получил повышение», — заявила эксперт в эфире радио Sputnik.

Также директор добавила, что для перфекционистов не свойственно делегировать задачи, а компании растут, когда сотрудники масштабируют свою работу через делегирование. По мнению Пак, в этом случае важна и ответственность работодателей, которые используют в работе аутсорсинг и автоматизируют процессы, чтобы избавить сотрудников от рутины и положительно повлиять на мотивацию и креативность сотрудников.

Более того, карьерный рост во многом зависит от качества профессиональных отношений с коллегами и руководством. Эксперт предупредила, что никто не заметит успеха, пока сотрудник сам не начнет верно рассказывать о своих достижениях.