Россиянам ответили, можно ли курить в Великий пост

Священник, руководитель отдела по культуре и взаимодействию со СМИ Песоченской епархии Владислав Береговой напомнил, что Великий пост является временем не просто отказа от еды, а в первую очередь борьбы с зависимостями, ограничивающими свободу, сообщает Life.ru .

Он отметил, что курение в прямом смысле не является грехом, однако оно приносит вред здоровью курящего и окружающих.

«Поэтому для курящего человека Великий пост — это еще один повод, чтобы наконец-то взять себя в руки и прекратить делать то, что тебя убивает», — заявил Береговой.

При тяжелый случаях и сложностях с отказом от курения священник рекомендовал обратиться за медицинской помощью. Особенно если опыт курения длительный, лучше воспользоваться помощью нарколога.

Важно, по мнению Берегового, осознать зависимость и понять, что человек не должен стать ее рабом.