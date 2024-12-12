Россиянам ответили, куда можно сходить 12 декабря в День Конституции РФ

В честь Дня Конституции РФ на ВДНХ пройдет ряд тематических мероприятий
Общество

День Конституции Российской Федерации отмечается 12 декабря, что символизирует долгий процесс формирования основного закона страны, который продолжался более ста лет. Важный документ прошел через многочисленные изменения и перипетии, отражая развитие государства. В честь этого памятного события ВДНХ в Москве организует ряд тематических мероприятий, сообщает Общественное Телевидение России.

В Центре «Космонавтика и авиация» 12 декабря в 18:00 состоится экскурсия под названием «Космические города России», где гости узнают о ключевых местах в истории отечественной космонавтики. Вход бесплатный, но требуется предварительная регистрация.

Также в музее ВДНХ пройдут экскурсии «К 100-летию Конституции» в 13:00, 16:00 и 19:00, где расскажут о изменениях в составе Советского Союза и их необычных аспектах. На эти мероприятия тоже можно будет попасть без платы, но с записью на конкретное время.

В 19:00 в Музее славянской письменности «Слово» пройдет экскурсия «Основной закон: от „Русской правды“ до Конституции», посвященная истории русского права. Для участия нужна регистрация.

Для любителей космоса Интерактивный музейный комплекс «Буран» предложит экскурсию «Космическое право» в 19:20, где расскажут о правилах на МКС и других планетах, с бесплатным входом и предварительной записью.