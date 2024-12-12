Россиянам ответили, куда можно сходить 12 декабря в День Конституции РФ

День Конституции Российской Федерации отмечается 12 декабря, что символизирует долгий процесс формирования основного закона страны, который продолжался более ста лет. Важный документ прошел через многочисленные изменения и перипетии, отражая развитие государства. В честь этого памятного события ВДНХ в Москве организует ряд тематических мероприятий, сообщает Общественное Телевидение России .

В Центре «Космонавтика и авиация» 12 декабря в 18:00 состоится экскурсия под названием «Космические города России», где гости узнают о ключевых местах в истории отечественной космонавтики. Вход бесплатный, но требуется предварительная регистрация.

Также в музее ВДНХ пройдут экскурсии «К 100-летию Конституции» в 13:00, 16:00 и 19:00, где расскажут о изменениях в составе Советского Союза и их необычных аспектах. На эти мероприятия тоже можно будет попасть без платы, но с записью на конкретное время.

В 19:00 в Музее славянской письменности «Слово» пройдет экскурсия «Основной закон: от „Русской правды“ до Конституции», посвященная истории русского права. Для участия нужна регистрация.

Для любителей космоса Интерактивный музейный комплекс «Буран» предложит экскурсию «Космическое право» в 19:20, где расскажут о правилах на МКС и других планетах, с бесплатным входом и предварительной записью.