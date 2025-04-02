Россиянам ответили, кто чаще всего становится жертвой сексуального насилия

«Криминал в сфере проституции во всем мире пользуется тремя вещами: тем, что люди боятся полицию и не доверяют ей. Криминал начинает изображать из себя добрых „папочек“, старших братьев и друзей, которые помогут в жизни, поддержат, защитят и дадут заработать. Хотя на самом деле, все происходит с точностью наоборот», — заявил эксперт.

Также психолог отметил, что кинематограф десятками лет показывает образы продажных полицейских и хороших бандитов, что заставляет молодежь ориентироваться на образ хорошего преступника. Последние тридцать лет актуален еще образ «золушки-проститутки», когда девушка благодаря своей профессии в итоге встречает богатого жениха-спасителя, который подарит ей счастливую и беззаботную жизнь в любви. Из-за такого примера, по мнению Зберовского, у многих девушек складывается ощущение, что для обретения счастья необходимо просто пару лет поработать.

Более того в зоне риска находятся девушки, который воспитывала мать-одиночка. В таких семьях родитель часто не может обеспечить ребенку достойный уровень жизни и подарить билет в беззаботную богатую жизнь, поэтому, по его словам, «проституция» может стать выходом из ситуации и принести достойный доход.

Для изменения ситуации эксперт рекомендовал чаще показывать честность полиции в сюжетах, социальной рекламе, так как невозможно победить проституцию, пока криминал побеждает в популярности. Также особенно важно рекламировать телефоны доверия полиции и бесплатных психологов, а в семье поддерживать здоровые доверительные отношения.