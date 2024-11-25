Россиянам ответили, когда и как правильно проводить обрезку плодовых деревьев

Обрезка плодовых деревьев возможна и осенью, рассказал Андрей Туманов, председатель организации «Садоводы России». Хотя традиционно рекомендуют проводить эту процедуру весной, небольшие корректировки можно делать и в осенний период с использованием секатора, сообщает сайт «Узнай.ру» .

Важно действовать осторожно и разумно. Осенью обрезка особенно актуальна после опадения листьев, что позволяет лучше видеть структуру дерева. Этот период подходит для работы с декоративными и ягодными кустарниками, такими как черная и красная смородина, жимолость и крыжовник.

«В небольших объемах, если работа ведется секатором, можно что-то подкорректировать и осенью, ничего страшного в этом нет. Главное — действовать без фанатизма и с умом», — отметил эксперт.

Обрезку следует завершить до первых снегопадов. Для этой работы лучше использовать кусторез — длинный секатор с ручками, который обеспечивает удобство при обрезке крупных веток и помогает справляться с колючими растениями, такими как шиповник. Кусторез позволяет легко маневрировать внутри куста, аккуратно срезая ненужные ветви.