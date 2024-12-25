Россиянам ответили, как выбрать лучшую натуральную елку на Новый год

Новый год ассоциируется с наряженной елкой, хотя многие считают это расточительством, натуральные деревья продолжают оставаться популярными. Атмосфера, которую создает ель, незаменима, особенно, если она свежая и долго стоит в доме. Чтобы выбрать подходящую елку, следует соблюдать рекомендации экспертов, сообщает сайт «Узнай.ру» .

Первым делом нужно задуматься о виде дерева. Ель обыкновенная обладает характерным ароматом, но быстро теряет иголки. Голубая ель более пушистая и привлекает внимание своим цветом, хотя чаще бывает в горшках. Пихта Нордмана выделяется густыми ветвями и сохраняет внешний вид дольше, хотя и стоит дороже, ее иголки не так быстро опадают. Сосна может стать альтернативой, она дольше стоит, но выделяет смолу, что может повредить пол.

При выборе елки также важно обратить внимание на ее внешний вид.

«Если иголки засохли или желтеют, это может свидетельствовать о том, что ель была подвержена стрессу или болезням. Если есть шишки, следует проверить, нет ли в них следов или даже самих насекомых», — отметила дизайнер Алиса Шапина.

Стоит проверить и ствол: он не должен иметь трещин, а срез должен быть ярким и влажным, также важно не забывать проверять документы у продавца и местонахождение, где было куплено дерево. Оптимально приобретать елку ближе к праздникам, чтобы она оставалась свежей.

После покупки не стоит сразу заносить елку в дом — ей нужно акклиматизироваться в прохладном месте. Если елка в горшке, лучше убедиться во влажности корней. Елки можно приобретать в гипермаркетах, специализированных базах или питомниках, важно покупать у легальных продавцов.

При установке дерева стоит обратить внимание на размер и место размещения, чтобы оно гармонично вписалось в интерьер и не мешало проходу, а также избегать ставить елку рядом с отопительными приборами или на теплые поверхности, чтобы она сохранилась как можно дольше.