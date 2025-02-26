Россиянам ответили, как вести себя при встрече со стаей уличных собак

Уличные собаки — это полудикие животные. Они могут быть опасны, особенно для людей, которые их боятся. Опытный кинолог и владелица питомника «Геарес» Марина Павлова рассказала, как агрессивные стаи могут реагировать на испуг, сообщает Победа 26 .

Если человек испугался, у него поднимается адреналин. Это может заставить собак почувствовать угрозу. Она посоветовала избегать нежелательных встреч с агрессивными собаками. Лучше изменить маршрут, если это возможно.

Если столкнуться с животными все же пришлось, нужно отойти назад и не злить собак. Если пес нападает, надо использовать все, что под рукой. Это может быть палка или камень. Нужно показать, что вы не сдадитесь. Если стая все же решит напасть, необходимо защищать уязвимые места и постараться прижаться к стене или дереву.

Павлова также упомянула об ответственности собаководов. Если люди начинают кормить уличных собак у своего дома, это может дать им неверное чувство, что они могут охранять эту территорию. Это поведение лучше не поощрять. Лучше создать безопасные условия, чтобы помогать бездомным собакам в закрытой зоне.

Она отметила, что уличные собаки не хотят общаться с людьми. Изменить их поведение сложно и затратно по времени.

«Приюты должны содержать животных не менее полугода, чтобы изменить их характер, но это не всегда решает проблему», — заключила эксперт.