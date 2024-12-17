Россиянам ответили, как вернуть доступ к взломанному аккаунту в Telegram

Алексей Раевский, генеральный директор компании Zecurion и специалист в области кибербезопасности рассказал, что вернуть доступ к аккаунту в Telegram, который был украден мошенниками, крайне сложно, сообщает aif.ru .

Он подчеркнул, что, если злоумышленники сумели сменить все параметры доступа к вашему аккаунту, то восстановить его становится практически невозможно.

Как ранее заявляло МВД России, мошенники используют привычные схемы обмана, адаптируя их под новые условия. В частности, они призывают пользователей подписываться на каналы в Telegram и сайты маркетплейса Wildberries для предпринимателей.

В случае потери доступа, восстановление требует обращения в службу поддержки Telegram, что в большинстве случаев затягивается на неопределенный срок — от недель до месяцев. При этом доказать принадлежность аккаунта именно вам может оказаться крайне сложной задачей.

«Поэтому в теории как бы можно вернуть, но сложно», — заявил эксперт.