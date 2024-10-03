Психолог Григорьян: возвращение к экс-партнеру может оказаться крайне сложным

Портал «Узнай.ру» рассказал, как вернуть любимого человека, с которым вы по каким-то причинам разошлись, и в каких случаях этого не нужно делать. На этот счет психолог Анна Григорьян отметила, что возвращение к экс-партнеру порой может оказаться крайне нелегким процессом.

Для начала стоит убедиться, действительно ли человек хочет вернуть законченные отношения. В таких случаях стоит вспомнить не только о своих чувствах, но и причину расставания. Рекомендуется проанализировать ситуацию и действовать трезво. Также важно перестать обвинять своего партнера в случившемся и разобраться, что можно было бы улучшить и исправить с вашей стороны.

Если после размышлений над вышесказанным человек продолжает гореть желанием вернуть отношения, то можно попробовать заново восстановить утраченное. При этом важно помнить, что новый этап должен быть лучше предыдущего — необходимо обговорить все конфликтные ситуации и прийти к компромиссу.

Если события происходят не так быстро, как бы вы этого хотели, то эксперты не советуют быть излишне навязчивым и не торопить партнера с принятием решения. Даже если удастся возобновить отношения, будьте готовы к тому, что ваши ожидания могут не оправдаться.

«Возвращение к бывшему партнеру может оказаться крайне сложным и проблематичным процессом, особенно если причины разрыва были серьезными и остались не решены», — комментирует психолог Анна Григорьян.

Эксперт добавила, что помочь вернуть экс-партнера помогут и некоторые советы. Так, после расставания не нужно полностью исчезать с горизонта любимого человека — можете остаться друзьями, появляться в кругу общих знакомых и узнавать у них о делах возлюбленного, ненавязчиво проявлять интерес и внимание, поговорить о чувствах или будущем. По словам психолога, в таких ситуациях не стоит бояться предлагать бывшему встретиться.

Желающим возобновить отношения нужно стать тем, кого партнер сможет заново полюбить, исправить свои ошибки, учитывая то, что ранее могло не нравиться возлюбленному.

Ни в коем случае нельзя обвинять партнера, использовать шантаж и манипуляции, контролировать его во всем. В том числе не следует быть и чрезмерно услужливой, назойливой.

Если расставание окончательное, то стоит подумать о том, что это — начало нового этапа в жизни, где оба человека найдут свое счастье, заключила эксперт.