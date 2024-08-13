Россиянам ответили, как уменьшить тревожность на фоне событий в Курской области

Психолог и гештальт-терапевт Елена Масолова дала советы, как снизить тревожность на фоне ситуации в Курской области. По ее словам, сейчас наблюдается «феномен всеобщего тревожного поля», распространяющегося по всей стране, сообщает «ФедералПресс» .

По словам специалиста, в большей степени тревогой и паникой охвачены люди, которые находятся именно вблизи Курска или имеют там родственников.

Для уменьшения тревожности Масолова порекомендовала обращать внимание на свое дыхание, так как задержка дыхания является прямым показателем тревоги. Кроме того, она советовала отказаться от чрезмерного потребления новостной информации, которая способствует истощению организма.

Для снижения стресса Масолова предложила придерживаться привычного режима дня, включать позитивную музыку, смотреть красивые картины и фильмы с благополучным исходом. Также полезны прогулки на свежем воздухе и контакт с близкими людьми.

Психолог подчеркнула, что важно максимально окружить себя положительными стимулами, что поможет сохранить эмоциональную стабильность в непростой период. Кроме того, она порекомендовала при возможности сделать массаж или посетить баню, чтобы снять физическое напряжение.