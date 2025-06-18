Россиянам ответили, как спасти урожай клубники от непогоды

Как отметил специалист, тканевое укрытие рядом с кустами клубники на грядке способно защитить урожай от длительного похолодания. За счет него почва прогревается на несколько градусов, из-за чего ягоды вырастут слаще даже в непростых погодных условиях.

«В непогоду под кустами клубники можно разложить блестящую пленку — специальную серебристую мульчу или просто белый спанбонд (тканевой материал). Отраженный свет прогревает почву на 1–2 °C и досвечивает листья снизу. Следовательно, фотосинтез идет активнее даже в пасмурные дни, и ягоды набирают до 10% больше сахара», — заявил Рыбальченко.

Эксперт добавил, что на практике поверено, как полосы с блестящей подстилкой повышают плотность освещения нижний листьев в два раза, а вкус становится ярче. Также во время затяжных дождей, чтобы сохранить сладость урожая, необходимо минимизировать водянистость грядок. По мнению эколога, стоит подкладывать под кусты солому или серебристую пленку, закрыть низкие дуги укрывным материалом.