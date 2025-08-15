Россиянам ответили, как сделать утренние сборы в школу спокойными

Утро семьи, где ребенок ходит в школу порой напоминают соревнования на время. И от того, как это утро будет проведено, зависит и психологическое состояние членов семьи. Поэтому ямальские мамы и психолог Ника Болзан поделились советами, как правильно начать утреннюю рутину и провести день без стресса с максимальной продуктивностью, сообщает «Север-Пресс» .

Многодетная жительница Салехарда Ольга Дружинина рассказала главное правило идеального утра: если хорошее настроение вечером у мамы, то и у всех домочадцев будет легкое начало дня. Чтобы сделать утро приятным рекомендуется позволить ребенку самому выбрать одежду в школу, заранее приготовить вещи вечером и пораньше просыпаться.

Успешная предпринимательница и мама двоих детей Элеонора Вашкевич рассказала, что раньше их утро было как сыр-бор, но переосмыслив подход к утренним ритуалом, выработав правильные привычки, у них все наладилось.

«Утренние сборы — это не просто подготовка к выходу, а важная часть эмоционального фундамента на весь день. От того, с каким настроением ребенок выходит из дома, зависит не только его концентрация и успеваемость, но и общее восприятие школьной среды. Чем спокойнее атмосфера дома, тем выше его способность адаптироваться к внешним требованиям», — отметила психолог, эксперт-практик, исследователь, автор собственных методик по работе с психологическими травмами Ника Болзан.

Также эксперт добавила, что важно выстроить распорядок и постоянно ему следовать, сделать вечером все то, что будет нагружать утром, например, подготовить одежду, рюкзак, обед. Вдобавок необходимо ложиться спать заранее и просыпаться на 10-15 минут раньше, чтобы избежать форс мажорных ситуаций.

Так, дисциплина является очень важным компонентом в развитии ребенка, надо дать ребенку понять, для чего и зачем это нужно, также можно делать разного вида поощрения, почаще хвалить, так у него будет больше мотивации.