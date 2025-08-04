Россиянам ответили, как развить у ребенка усидчивость и подготовить его к школе

Эксперт по коммуникациям, психолог Татьяна Василькова рассказала, как правильно подготовить ребенка к школе, адаптировать его к правилам, нагрузкам и дисциплине, сообщает «Вечерняя Москва».

Так, неусидчивость и невозможность долго удерживать внимание не является только ленью и капризами, зачастую такое поведение объясняется особенностями нервной системы. Однако такое качество у ребенка можно натренировать, но, стоит помнить, что некоторым детям для этого может понадобиться больше времени. Помочь в этом могут эксперты, например, специалисты раннего развития, логопеды, спортивные тренеры.

Спорт считается одним из самых эффективных способов по развитию усидчивости среди детей. Физические нагрузки помогают ребенку научиться терпению, самоорганизации, дисциплине и выдерживать различные нагрузки. При этом, важно, чтобы спорт действительно приносил удовольствие.

Не менее важную роль в этом процессе играет роль родителя. Если ребенок в семье не видит, как взрослые доводят дела до логичного завершения, держат слово, выполняют обещания, соблюдают последовательность, не стоит ожидать, что всему этому начнет следовать ребенок. В процессе взросления дети должны видеть в родителях пример, на котором у них будет формироваться понимание усидчивости, ответственности и т. д.

Наконец, Василькова отметила важность самомотивации. Дети часто очень усердны в достижении собственных целей и желаний, в связи с чем родитель должен помочь ему развить эту мотивацию.

Например, могут помочь разговоры о том, что принесут ребенку успехи в учебе. Не менее важным для родителей остается реакция на оценки, чтобы у детей формировалось верное отношение к учебному процессу.