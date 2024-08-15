Россиянам ответили, как распознать нарцисса в близком человеке

Руководитель социального проекта по психологической помощи «Выход есть!» Екатерина Береснева рассказала, как распознать в близком человека с нарциссическим расстройством личности. По ее словам, нарциссы совершенно неспособны понимать эмоции людей и считают вполне нормальным обманывать, манипулировать и изменять, сообщает RuNews24.ru .

Нарциссическое расстройство личности (НРЛ) в настоящее время входит в группу из трех расстройств, наряду с социопатией и психопатией. Один из характерных симптомов этой триады расстройств — нехватка эмпатии, то есть неспособность сопереживать другим. Нарциссизм, в свою очередь, проявляется как наименее угрожающее общественному порядку расстройство, поскольку такие индивиды имеют меньшую предрасположенность к агрессивным действиям.

По словам Бересневой, нарциссизм может возникнуть как результат травмы, полученной в детстве. У мужчин это расстройство часто развивается вследствие недостатка внимания от матери.

«Нарциссов можно назвать эмоциональными вампирами. У них всегда есть жертвы», — отметила эксперт.

При первичном взаимодействии с нарциссом, он производит очень хорошее впечатление, может быть весьма харизматичен. Однако вскоре начинается резкое обесценивание партнера, особенно если тот уже стал зависимым от нарцисса.

Далее следует этап, который можно назвать «аннигиляция нарцисса», когда он перестает воспринимать человека так, как представлял в своей голове, пояснила Береснева. Это происходит с каждой из его жертв.

По словам эксперта, в большинстве своем нарциссы добиваются успеха благодаря обману и манипуляциям. При этом они могут лгать даже по пустякам, когда на то нет никаких причин. С ними нужно постоянно все перепроверять.

Кроме того, Береснева отметила, что с возрастом признаки нарциссического расстройства становятся все более явными.