Россиянам ответили, как правильно выбирать натуральный мед

Как отметила эксперт, дорогой мед не всегда хороший. В первую очередь важно обращать внимание на консистенцию. Настоящий мед густой, медленно стекает по стенкам банки и образует горку. Также лучше отдавать предпочтение гречишному, липовому и донниковому — эти виды считаются самыми ароматными, полезными и яркими по вкусу.

Во внешнем виде упаковки нужно обращать внимание на этикетку. На ней должны быть указаны ГОСТ, место сбора, а также дата. Надписи наподобие «медовый продукт», вероятно, говорят о химической некачественной массе внутри банки. Такой продукт не несет пользы.

Более того, по мнению Крутовой, сейчас есть множество интересных видов меда, например, с прополисом, ягодами, орехами. Лавандовые, эвкалиптовые и кофейные сорта имеют особый вкус. А самым ценным продуктом считается бортевой от диких пчел.