Россиянам ответили, как подготовить будущих студентов к жизни в общежитии

Детский психолог Екатерина Кульбаченко заявила, что до отправления новоявленного студента вуза или колледжа в общежитие родителям следует проверить, умеет ли он заботиться о себе, сообщает «Секрет фирмы» .

«Старайтесь постепенно давать ребенку больше ответственности. Позвольте ему принимать самостоятельные решения, например, что приготовить на ужин или как организовать свое время», — уточнила эксперт.

Во-первых, молодому человеку стоит поучиться финансовой грамотности: планировать свой бюджет, укладываться в стипендию, следить за расходами.

Другой важный аспект — социальные навыки. Взрослеющий человек должен уметь ладить с окружающими и общаться с людьми, разрешать конфликты, слышать и слушать других.

Также для студента очень важны спорт и здоровое питание. В режим дня, помимо учебы, а потом и работы, обязательно стоит включать физическую активность. Также молодым людям нужно научиться самостоятельно готовить полезную пищу.