Россиянам ответили, как по составу отличить настоящий шоколад от сладкой плитки

Кондитер Хачинян: в составе настоящего шоколада на первом месте указано какао

Кондитер и основатель шоколадной фабрики Георгий Хачинян рассказал, как отличить настоящий шоколад от сладкой подделки, сообщает NEWS.ru .

«Главный ориентир — это состав, указанный на упаковке. Первое правило настоящего шоколада — какао должно стоять на первом месте», — заявил эксперт.

Если же на первом месте в составе стоит сахар, то продукт, вероятнее всего, является просто сладкой плиткой с минимумом какао.

Другим важным компонентом является какао-масло — это натуральный жир из какао-бобов. Кондитер отметил, что оно придает шоколаду верную текстуру и вкус, а пальмовое, соевое или рапсовое масло, наоборот, ухудшают свойства продукта.

Чем выше процент содержания какао-продуктов в составе плитки, тем более горьким и насыщенным будет вкус шоколада.