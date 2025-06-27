Россиянам ответили, как избавиться от перфекционизма

Стало известно, с помощью чего можно избавиться от перфекционизма

Стало известно, как избавиться от перфекционизма. Первым этапом является выявление проблемы — для этого стоит определить, какие триггеры включают режим «идеальности», сообщает Общественная Служба Новостей .

Например, часто триггером становится начало нового проекта, получение обратной связи по работе. Далее стоит исследовать свои глубинные страхи, поразмышлять над тем, что движет этой погоней за совершенством. Возможно это будет страх отвержения, неудачи, страх потери контроля над ситуацией.

Так, после осознания проблемы важно приступить к следующему фундаментальному этапу — работе по перестройке укоренившихся мыслительных шаблонов и поведенческих стратегий. Важно помнить, что перфекционистские мысли редко объективны, поэтому необходимо научиться их отслеживать и осознанно оспаривать. Жесткие формулировки стоит заменять более гибкими и сострадательными.

Более того, в борьбе с перфекционизмом важно не уйти в прокрастинацию. Для этого стоит устанавливать реалистичные сроки по выполнению задач и строго придерживаться установленных рамок по времени. Однако настоящей и полной победой над перфекционизмом будет считаться изменение жизненной позиции, выработка новой философии.