Россиянам ответили, как достичь своих целей и реализоваться в жизни

Психолог Елена Горелова рассказала, как можно выявить и реализовать таланты и желания к жизни. По ее мнению, ключ к самореализации кроется в том, насколько вы понимаете свои интересы, сообщает RuNews24.ru .

Как известно, существует множество людей, которые ставят перед собой цели, исходя из ожиданий окружающего общества и в первую очередь не задумываются о собственных желаниях. Психолог рекомендовала проанализировать свои хобби и навыки, чтобы получить больший объем информации о себе.

«Необходимо составить четкий план, как достичь своих целей», — добавила эксперт.

Например, можно получить образование, обучаться на курсах, участвовать в семинарах. Очень важным остается и вопрос поддержки со стороны окружающих, которая может весьма помочь в повышении уверенности в себе.

По мнению Гореловой, необходимо понять, что для достижения позитивного результата стоит преодолеть внутренние барьеры, например, боязнь неудачи или критики. А вот для мощного движения вперед помогут позитивное мышление и настрой на успех, даже если результата не будет, такое старание тоже плодовито.

Ключевой момент — это следование своим путем и формирование окружения из людей, которые поддерживают. Это сделает жизнь более интересной и разнообразной. Работая над собой и открывая новые горизонты, следует оставаться честным с собой.