Россиянам ответили, как быстро восстановить пропавший голос

Федеральный диктор и эксперт по голосу Сергей Вострецов рассказал, как быстро справиться с потерей голоса, сообщает «Вечерняя Москва».

Как отметил эксперт, самым действенным способом является отдых для голосовых связок, то есть просто замолчать не некоторое время. Однако такой способ возможен не во всех ситуациях, поэтому Вострецов поделился и другими советами.

Для восстановления голоса можно прибегнуть к специальным инъекционным процедурам, также в домашних условиях можно выполнить пару упражнений, направленных на расслабление связок и активацию резервов голоса. Такая «тренировка» способна восстановить голос на 30-60 минут.

Среди эффективных упражнений диктор отметил мычание, чтобы на губах чувствовалась вибрация, и «дудение» мелодии в трубочку от напитка или в стержень от ручки. Однако стоит помнить, что иногда упражнения могут оказаться бессильными. В таких случаях также рекомендуется молчание для расслабления голосовых связок.