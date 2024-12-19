Россиянам ответили, что нельзя делать в день святого Амвросия Медиоланского

20 декабря верующие отмечают день памяти святого Амвросия Медиоланского, что в народном календаре называется Амвросимов день (по старому стилю — 7 декабря), сообщает Общественная Служба Новостей .

Этот день на Руси символизировал начало подготовки к Рождеству. Существовала традиция, согласно которой хозяйки проводили генеральную уборку: избавлялись от ненужных вещей и наводили порядок в домах и хозяйственных постройках. Мужчины занимались заготовкой мяса, а молодые девушки готовили приданое, шили и вязали одежду для будущей жизни.

В этот день люди подводили итоги уходящего года. Существовали и запреты: нельзя было носить яркую одежду, мыть голову или заниматься стиркой, чтобы не навлечь болезни и неудачи. Также не рекомендовалось устраивать шумные застолья, чтобы избежать беды.

В Амвросимов день полагалось молиться святому, а замужние женщины обновляли занавески. Приметы этого дня предсказывали погоду: мокрый снег сулил дождливое лето, а легкий снег — засуху. Облачная погода предвещала метели.