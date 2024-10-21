Россиянам объяснили, зачем читать детям сказки

Психолог детской консультативной службы Майя Голубева считает, что сказки играют важную роль в формировании личности ребенка. Она объяснила, зачем родителям читать детям эти волшебные истории, и как они влияют на развитие малышей, сообщает RuNews24.ru .

Психолог объяснила, что сказки играют важную роль в развитии воображения и фантазии у детей, помогая им представлять разнообразные ситуации и персонажей. В результате этого процесса ребенок обучается творческому мышлению и поиску оригинальных решений.

«Чтение сказок вместе с родителями создает теплые и доверительные отношения между ними и ребенком. Это укрепляет семейные узы и способствует развитию эмоциональной связи между членами семьи», — добавила Голубева.

Кроме того, в сказках часто встречаются как положительные, так и отрицательные персонажи, которые иллюстрируют разные модели поведения. Ребенок начинает различать добро и зло, а также хорошее и плохое, что формирует его моральные ценности и этические нормы. В целом, сказки перед сном способствуют тому, чтобы ребенок рос счастливым человеком, убеждена специалист. В дальнейшем это поможет ему воспитывать своих собственных детей в атмосфере гармонии и любви.

По ее словам, во время прослушивания сказок ребенок также сталкивается с новыми словами и фразами, что способствует увеличению его словарного запаса. Это, в свою очередь, позволяет ему лучше передавать свои мысли и эмоции, а также развивает его навыки общения. Еще регулярное чтение сказок способствует развитию памяти и внимания у детей, поскольку им необходимо запоминать сюжет, персонажей и различные детали происходящего. Это положительно сказывается на способности концентрироваться и усидчивости.

«Сказки играют важную роль в развитии ребенка. Но важно помнить, что посвящать этому или любому другому занятию с ребенком нужно не менее 30 минут в день», — заключила психолог.