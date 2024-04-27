Россиянам объяснили, сколько детей должно быть в семье

Сенатор Инна Святенко заявила, что меры поддержки семей с детьми, которые сейчас существуют в России, необходимо не только сохранить, но и расширить. Подробнее об этом член Совета Федерации рассказала на конференции «Россия — большая семья больших семей. Многодетность как новая норма», сообщает 360.ru .

Святенко отметила, что востребованными инструментами поддержки семей являются льготная семейная ипотека и материнский капитал. Такие меры помогают повысить оптимизм и уверенность в обществе, что способствует рождению детей. По словам сенатора, это объясняется уверенностью молодых пар в том, что государство окажет им поддержку.

Однако, как подчеркнула Святенко, российским семьям необходимо воспитывать не менее трех детей, чтобы страна могла преодолеть демографический кризис. В некоторых регионах этот показатель даже выше, но во многих крупных городах он ощутимо ниже.

Именно поэтому, считает политик, государству необходимо предпринять дополнительные шаги, чтобы рождение и воспитание двух, трех или четырех детей было действительно приятной заботой для родителей. Одно из таких предложений — создание единого перечня льгот и распространение их действия на всю страну, отметила Святенко.