Россиянам объяснили, почему вредно разряжать смартфон до нуля

Эксперт Кравцов: когда заряд смартфона падает до минимума, ускоряется его износ

Член совета директоров компаний «РОСА» и «Рутек» Сергей Кравцов предупредил, что полная разрядка смартфона ускоряет износ аккумулятора, сообщает RT .

Он пояснил, что для современных литий-ионных и литий-полимерных батарей разрядка до минимальных значений становится дополнительной нагрузкой.

«Когда заряд падает до минимальных значений, внутри батареи начинаются процессы, ускоряющие износ. Постепенно снижается фактическая емкость, растет внутреннее сопротивление, и в какой-то момент пользователь замечает, что смартфон разряжается быстрее», — рассказал он.

Эксперт отметил, что чем чаще устройство доводят до нуля, тем быстрее проявляется этот эффект. Дополнительный риск связан с глубоким разрядом.

«Если телефон остается полностью разряженным на длительное время, аккумулятор может уйти в состояние, из которого его уже сложно или невозможно восстановить», — предупредил Кравцов.

В отдельных случаях устройство перестает включаться. Он также подчеркнул, что мнение о необходимости периодической разрядки до нуля для калибровки устарело.

«Современные контроллеры питания самостоятельно и корректно управляют зарядом и не требуют подобных действий на постоянной основе», — пояснил эксперт.

Оптимальным решением Кравцов назвал поддержание среднего уровня заряда и подзарядку по мере необходимости.

