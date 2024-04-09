Россиянам объяснили, почему лучше рожать детей в законном браке

Официальная регистрация брака имеет множество преимуществ, которые помогают супругам строить свои отношения более комфортно и согласованно. Почетный адвокат РФ и партнер юридической компании «Менси Групп» Елизавета Селезнева пояснила, что брак защищает права супругов и их детей, а также позволяет решать имущественные и финансовые вопросы в рамках закона, сообщает RuNews24 .

Один из важных аспектов официального брака — установление отцовства. В случае, если ребенок был рожден в браке или в течение 300 дней после развода, супруг матери автоматически признается отцом малыша. Кроме того, новорожденный получает отчество от его имени. В случае неофициального сожительства паре все равно придется обратиться в ЗАГС для признания отцовства.

Еще одним преимуществом официального брака является режим совместной собственности. Все имущество, нажитое обоими супругами в браке, признается общим независимо от того, на чье имя оно записано. Даже если один из супругов не работает, при разводе имущество делится поровну.

Однако если супруги заключили брачный договор перед регистрацией брака, то раздел имущества будет осуществляться в соответствии с условиями этого договора.

Также стоит упомянуть и о праве на наследование, которое становится актуальным в случае смерти одного из супругов. Если пара официально не зарегистрировала брак, то родственники могут претендовать на имущество покойного. Тем не менее, в случае заключения брака право на наследование у супруга является автоматическим.