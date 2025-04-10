Россиянам объяснили, могут ли некрещеные и люди другой веры есть куличи на Пасху

Православные христиане готовятся праздновать Пасху 20 апреля, непременным атрибутом Христова Воскресения будут окрашенные яйца, куличи и творожные пасхи. Профессор Славяно-греко-латинской академии, насельник Иосифо-Волоцкого мужского монастыря Сергий (Храмешин) объяснил, будет ли считаться лицемерием есть пасхальные угощения тем, кто не является христианином, не крещен или исповедует иную веру, сообщает «Секрет фирмы» .

Как отметил богослов, РПЦ спокойно относится к тому, что Пасху могут праздновать некрещеные люди и даже представители других вероисповеданий. По его словам, ни от кого не требуется отрекаться от своей веры ради вкушения кулича или пасхи.

Кроме того, много пасхальных угощений отдают нуждающимся и не требуют от них при этом креститься. Так что если вы не являетесь православным христианином и вас угостили куличом или яйцом, взять их не будет лицемерием, добавил религиовед.

Поэтому пасхальная трапеза доступна всем желающим, за исключением тех, кто богохульствует или насмехается — такое необходимо пресекать.

Как пояснила преподаватель философии в Институте русского языка и культуры МГУ им. М. В. Ломоносова Екатерина Гусь, человек может не быть верующим, но заимствовать элементы религии, в том числе приготовление куличей и пасхальных яиц как часть системы своих ценностей. Она назвала это гибридными традициями в современной культуре.