Россиянам объяснили, могут ли некрещеные и люди другой веры есть куличи на Пасху
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Православные христиане готовятся праздновать Пасху 20 апреля, непременным атрибутом Христова Воскресения будут окрашенные яйца, куличи и творожные пасхи. Профессор Славяно-греко-латинской академии, насельник Иосифо-Волоцкого мужского монастыря Сергий (Храмешин) объяснил, будет ли считаться лицемерием есть пасхальные угощения тем, кто не является христианином, не крещен или исповедует иную веру, сообщает «Секрет фирмы».
Как отметил богослов, РПЦ спокойно относится к тому, что Пасху могут праздновать некрещеные люди и даже представители других вероисповеданий. По его словам, ни от кого не требуется отрекаться от своей веры ради вкушения кулича или пасхи.
Кроме того, много пасхальных угощений отдают нуждающимся и не требуют от них при этом креститься. Так что если вы не являетесь православным христианином и вас угостили куличом или яйцом, взять их не будет лицемерием, добавил религиовед.
Поэтому пасхальная трапеза доступна всем желающим, за исключением тех, кто богохульствует или насмехается — такое необходимо пресекать.
Как пояснила преподаватель философии в Институте русского языка и культуры МГУ им. М. В. Ломоносова Екатерина Гусь, человек может не быть верующим, но заимствовать элементы религии, в том числе приготовление куличей и пасхальных яиц как часть системы своих ценностей. Она назвала это гибридными традициями в современной культуре.