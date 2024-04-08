Россиянам объяснили, какие кроссовки нельзя стирать в машине

Замруководителя отраслевого испытательного центра АО «Инновационный центр текстильной и легкой промышленности» Валентина Зубанова заявила, что за кроссовками из искусственной кожи ухаживать проще всего. Такая обувь обычно имеет полимерное покрытие на тканевой или трикотажной основе, которое легко чистится салфеткой

Для ухода за кроссовками из натуральной кожи рекомендуется использовать мицеллярную воду. Натуральная кожа также покрыта защитным слоем, который хорошо очищается мицеллярной водой. Кроме того, нанесение водоотталкивающей пропитки на кожаную поверхность поможет предотвратить скопление грязи. Если на поверхности кроссовок появятся пятна или потертости, их можно закрасить белой краской.

Также эксперт отметила, что не каждую обувь можно стирать в машинке. Если она сделана из натуральной кожи, машинная стирка ей не подойдет.

«Здесь нужно строго следить за температурным режимом. С искусственной кожи может сойти верхнее покрытие от постоянных стирок. Лучше всего переносят машинную стирку ткани. Подошвы на клею тоже не следует стирать в машинке. Они очень быстро отвалятся», — пояснила Зубанова в эфире радио Sputnik.

Для ухода за тканевыми кроссовками рекомендуется использовать отбеливатели. Простое протирание в данном случае может быть недостаточным, поэтому тканевые кроссовки следует стирать. Чтобы сохранить белизну ткани, рекомендуется использовать хлорные или кислородные отбеливатели, отметила эксперт. Однако стоит помнить, что слишком частое использование хлорного отбеливателя может привести к разрушению ткани, поэтому следует соблюдать осторожность.

Важно также уделить внимание подошвам кроссовок, которые могут быть изготовлены из разных материалов. Одна из популярных вариаций — белая подошва из вспененного полимера. Этот материал имеет пористую структуру, в которую легко проникает грязь, что затрудняет ее удаление. Для очистки таких подошв рекомендуется использовать мягкую щетку или специальные чистящие средства, предназначенные для данного типа материала.