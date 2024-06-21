Россиянам объяснили, как выбрать самые вкусные фрукты и ягоды

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Врач Макиша: внешний вид фруктов — главный критерий при их выборе

Диетолог Марина Макиша рассказала, что первое, на что стоит обратить внимание при выборе фруктов и ягод, — это их внешний вид и запах, сообщает «ФедералПресс» .

«Плоды должны быть не помятые, не побитые. Визуально, по цвету, мы тоже можем судить о степени зрелости продукта», — отметила эксперт.

По словам диетолога, зрелые фрукты отличаются характерным ароматом. Цвет у спелых плодов насыщенный и яркий, внешне они не должны быть деформированы.

Если покупатель приобрел недозревшие фрукты или ягоды, их можно использовать для приготовления компотов, лимонадов и различных десертов. В таких случаях Макиша рекомендовала вместо сахара использовать подсластитель — сукралозу.

Персики и клубника также могут добавить вкус различным блюдам. Их диетолог посоветовала добавлять в салаты.