Россиянам объяснили, как сохранить деньги от списаний за долги

ФССП РФ: сохранить деньги от списаний за долги можно через «Госуслуги»

Чтобы сохранить необходимый прожиточный минимум на банковских счетах от списаний за долги, россиянам нужно обратиться в подразделение судебных приставов или составить заявление на «Госуслугах», сообщает РИА Новости .

В РФ несколько лет назад начал действовать закон, по которому жители страны могут сберечь прожиточный минимум от списаний за долги.

Как уточнили в пресс-службе ФССП, чтобы воспользоваться правом сохранения прожиточного минимума, должникам нужно обратиться в подразделение судебных приставов, где возбуждено исполнительное производство. Кроме того, россияне могут составить соответствующее заявление с помощью сервиса подачи ходатайств в ФССП на портале «Госуслуг».

В заявлении следует указать реквизиты банковского счета, наименование и адрес банка, социальную категорию должника. Еще при наличии иждивенцев или родственника-инвалида должник может обратиться в суд для повышения защищенной от взыскания суммы. Для этого нужно приложить соответствующее решение к заявлению.

За прошлый год на основании заявлений россиян в рамках 1,7 млн исполнительных производств должники обеспечили неприкосновенность прожиточного минимума.

