Россиянам объяснили, как прогнать закладчиков из своих дворов

Кандидат юридических наук, адвокат Александр Карабанов заявил, что граждане могут помочь предотвратить проникновение наркоторговцев и их клиентов в свои дворы. Чтобы противостоять этому явлению, гражданам необходимо проявлять бдительность и сотрудничать с полицией, сообщает Общественная Служба Новостей .

Важно помнить, что гражданам не следует самостоятельно прогонять закладчиков или подозрительных людей, так как это работа правоохранительных органов. У жильцов нет профессиональных навыков и знаний закона, чтобы действовать в кризисных ситуациях, поэтому их вмешательство может привести к нарушению закона и конфликтам, обратил внимание адвокат.

Если жилец обнаружил подозрительную личность в своем дворе, например, роющегося в клумбах или пытающегося попасть в подъезд, важно немедленно связаться с полицией. По словам Кабанова, правоохранительные органы должны приехать и проверить ситуацию. Если возможно, желательно также снять действия подозреваемого на видео, так как такая запись может стать доказательством его преступной деятельности.

Важно отметить, что граждане не должны опасаться ответственности за ложный вызов полиции. Если существует подозрение на преступную деятельность, лучше позвонить и дать полиции возможность проверить ситуацию. Таким образом жильцы сыграют активную роль в обеспечении безопасности своих районов и помогут бороться с наркотическими сетями, сообщил юрист.