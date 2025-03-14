Россиянам объяснили, как принять участие в акции «Сад памяти»

Заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Вячеслав Спиренков напомнил, что все желающие смогут принять участие в акции по увековечиванию героев, сражавшихся за Родину в Великой Отечественной войне.

Спиренков отметил, что акция начнется в Крыму, а затем пойдет по южным регионам. С наступлением весны к ней присоединятся более северные регионы.

«У нашего проекта есть сайт, там можно посмотреть места и даты высадки деревьев. Лесники подготовят инвентарь и саженцы, на сайте нужно заявиться на участие, чтобы мы понимали, сколько людей приедет», — сообщил Спиренков.

Он добавил, что даже если вы никогда не высаживали деревья, то это не проблема. На месте проведения акции людей обучают лесники. Кроме того, вы можете высадить памятное древо на собственном участке и отправить его фото и описание на портал акции.