Россиянам объяснили, как правильно выбирать клубнику

Диетолог Лазуренко: на свежей клубнике не должно быть пятен

Приближение лета у многих ассоциируется с клубникой, однако эта на первый взгляд безобидная ягода может оказаться опасной. Врач-диетолог, эндокринолог, терапевт и нутрициолог Наталья Лазуренко рассказала, как правильно выбирать клубнику, сообщает Общественное Телевидение России .

По словам эксперта, при выборе клубники следует обращать внимание на ее внешний вид — она не должна иметь белых или желтых пятен, а также прилипшей грязи. Кроме того, специалист посоветовала выбирать ровные и плотные ягоды.

«Ягода должна быть плотная, ровная, чистая, красивая, с хорошей равномерной окраской и без каких-либо пятен», — отметила Лазуренко.

Также диетолог рекомендовала обращать внимание на аромат клубники. Если ягода ничем не пахнет, значит, она росла в парнике, а если присутствует легкий запах брожения — плод перезрел. Признак свежих и вкусных ягод — сильный и приятный аромат, подчеркнула Лазуренко.