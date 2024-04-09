Россиянам объяснили, как избежать переплат за смартфон

При выборе смартфона многие потребители часто действуют неразумно и переплачивают. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, выделил несколько распространенных ошибок, которые делают люди при покупке гаджетов.

Одна из них — это попадание под влияние дизайна и марки устройства. Многие считают, что чем выше цена, тем лучше характеристики, но это не всегда так. Зачастую люди переплачивают за дизайн и бренд. Например, выбирая iPhone, они платят минимум на 30-35% больше только за марку. Муртазин сравнил это с покупкой модной сумки — можно купить сумку от известного бренда или от массового производителя.

Также важно анализировать технические характеристики устройства с учетом конкретных задач, которые человек планирует выполнять. Мощность процессора определяет его стоимость.

«Но факт заключается в том, что люди зачастую не пользуются всей этой мощью. Они играют в шарики, звонят по телефону и так далее. Поэтому выбор устройства с самым мощным чипсетом зачастую не нужен. Другое дело, что от чипсетов зависит качество фотографий, многие на это ориентируются. Но опять-таки, какого качества фотографии вам нужны?» — сказал Муртазин в эфире радио Sputnik.

Также рекомендуется проверить информацию о сервисной поддержке и доступности мобильных сетей в нужном регионе. Базовые функции смартфонов, например, звонки и мобильный интернет, обычно одинаковы. Но в зависимости от места проживания, человеку может потребоваться поддержка агрегации частот для более быстрого мобильного интернета. В некоторых субъектах это может быть неактуально. Поэтому стоит заранее узнать данную информацию и принять ее во внимание при выборе смартфона.