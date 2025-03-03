Россиянам объяснили, как экологично реагировать на критику от начальника

Эксперт Просвирякова: нельзя спорить с начальством при критике вашей работы

Эксперт по психологической безопасности на рабочем месте Ирина Просвирякова рекомендовала россиянам спокойно относиться к критике на работе и рассказала, как правильно воспринимать оценку своих недостатков, сообщает «Секрет Фирмы» .

Специалист напомнила, что критика в первую очередь является инструментом роста и развития как для отдельных сотрудников, так и для всей компании.

Она отметила, что для того чтобы корректно реагировать на критику, важно осознать, что ошибки касаются работы, а не личности. Замечания со стороны начальника не означают сомнений в компетенции работника. Выслушивая недостатки, важно дать руководству высказаться, не перебивать и не оправдываться.

«Иногда в моменте критика кажется неприятной, но после анализа становится полезной», — добавила Просвирякова.

Если начальник высказывается в раздраженном тоне, важно сохранять равновесие и не вовлекаться в конфликт. Если замечания совершенно несправедливы, можно уточнить у руководства правильно ли вы понимаете суть беспокойства.

Если в критике присутствует непонятная информация, важно не бояться переспрашивать, просить уточнить и даже просить привести пример. Так, работник продемонстрирует готовность и интерес к изменениям.

Также не стоит забывать благодарить за обратную связь и сообщать о принятых мерах к решению проблемы. Формальное согласие с комментариями к работе — не лучшее решение. Стоит проанализировать ситуацию со своей стороны и внедрить изменения в работу.