Россиянам объяснили, как дарение подарков помогает ребенку преодолеть стеснение

Процесс вручения подарка может помочь ребенку обогатить речь и уменьшить стеснение, сообщила РИАМО педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра столичного департамента образования и науки Елена Гринь.

«Помогите ребенку заранее подобрать добрые, приятные слова, сформулировать пожелания, которые будут сопровождать вручение сувенира. Это обогатит речь и уменьшит стеснение, ведь поздравление можно сравнить с небольшим публичным выступлением», — сказала Гринь.

Она добавила, что умение дарить и принимать подарки поможет сделать этот процесс радостным и приятным, а формировать его можно и нужно с самого раннего детства.

«Прежде всего, детям важно иметь возможность наблюдать семейные традиции поздравления с праздниками. Выбирая подарки вместе с ребенком, обращайте его внимание на характер, интересы друга, а также на возможность вместе потрудиться, чтобы обрадовать получателя», — посоветовала психолог.

Гринь разъяснила, что такой подход помогает развивать эмпатию, бережное и внимательное отношение к другим людям, а также трудолюбие, аккуратность, умение доводить дело до конца.