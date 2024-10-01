Россиянам объяснили, как бороться с прокрастинацией

Прокрастинация часто связана с перфекционизмом и беспокойством о возможном провале. Согласно исследованию сервисов «Работа.ру» и «СберЗдоровье», 61% россиян отвлекаются на незначительные вещи, что вынуждает их задерживаться на работе, приходить раньше или трудиться в выходные дни, сообщает «Секрет фирмы» со ссылкой на слова руководителя по продвижению бренда работодателя и внутренним коммуникациям сервиса «Работа.ру» Татьяна Мощагина.

Эксперт отметила, что для начала важно различать прокрастинацию и лень. Лень — это неспособность что-либо сделать, тогда как прокрастинация — это осознанный выбор мгновенного удовольствия в ущерб долгосрочным целям.

Существует множество причин, способствующих откладыванию дел. Среди них — низкая самооценка, тревожность, страх перед неудачей и попытки делать несколько дел одновременно.

«Для того чтобы справиться с прокрастинацией, нельзя просто отказаться от привычных вам отвлекающих факторов, разум сразу же заместит этот формат прокрастинации чем-то новым», — заявила Мощагина.

Чтобы победить прокрастинацию, необходимо соблюдать следующие правила.

Дня начала нужно разделить большие задачи на более мелкие — это поможет снизить страх перед их выполнением. Далее следует установить приоритеты для задач — это позволит сосредоточиться на главном и уменьшить ощущение бесполезности труда.

Также улучшению психоэмоционального состояния может способствовать работа с психологом, что предлагается во многих программах ДМС.