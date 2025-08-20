Россиянам объяснили, должна ли оплачиваться работа во время отпуска

Директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина заявила, что во время отпуска за работником сохраняется средняя зарплата и все предусмотренные законом гарантии, передает RT .

Однако если сотрудник решает поработать во время отдыха по своей инициативе, закон не обязывает работодателя оплачивать этот труд.

«Работодатель может обратиться к сотруднику с просьбой о работе в отпуске только в экстренных случаях и только при условии добровольного согласия работника (ст. 125 ТК РФ). Согласие должно быть оформлено письменно, а неиспользованные дни отпуска сотрудник может перенести на любое удобное время в текущем или следующем году», — заключила эксперт.