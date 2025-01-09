Россиянам объяснили, что делать с живой новогодней елкой после праздников

Строительный эксперт Федор Васильев из компании «Главснаб» поделился мнением о том, что делать с живой новогодней елью после праздников. По его словам, существует несколько способов утилизации, сообщает NEWS.ru .

Самым простым вариантом остается распилить ель на дрова, которые можно использовать для мангала или печки на даче. В крупных городах также функционируют пункты приема елок, где их перерабатывают в древесный опил для производства бумаги либо в топливо.

Если ель еще не полностью засохла, ее возможно пересадить в открытый грунт. Этот процесс позволит сохранить растение, и потенциально его можно применять как саженец для украшения дачи или другого земельного участка.

«Из зеленых иголок ели можно сделать хорошую мульчу для цветочных клумб», — добавил эксперт.

Иголки обеспечат защиту растений от морозов и могут послужить удобрением. Кроме того, Васильев отметил, что иголки ели обладают антисептическими свойствами и могут быть использованы как подстилка или корм для животных.