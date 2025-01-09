Россиянам объяснили, что делать с живой новогодней елкой после праздников
Фото - © Unsplash.com
Строительный эксперт Федор Васильев из компании «Главснаб» поделился мнением о том, что делать с живой новогодней елью после праздников. По его словам, существует несколько способов утилизации, сообщает NEWS.ru.
Самым простым вариантом остается распилить ель на дрова, которые можно использовать для мангала или печки на даче. В крупных городах также функционируют пункты приема елок, где их перерабатывают в древесный опил для производства бумаги либо в топливо.
Если ель еще не полностью засохла, ее возможно пересадить в открытый грунт. Этот процесс позволит сохранить растение, и потенциально его можно применять как саженец для украшения дачи или другого земельного участка.
«Из зеленых иголок ели можно сделать хорошую мульчу для цветочных клумб», — добавил эксперт.
Иголки обеспечат защиту растений от морозов и могут послужить удобрением. Кроме того, Васильев отметил, что иголки ели обладают антисептическими свойствами и могут быть использованы как подстилка или корм для животных.